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Вакцина не гарантирует полного уничтожения коронавируса

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Наличие высокоэффективной вакцины не дает гарантии искоренения COVID-19 на планете, коронавирус SARS-CoV-2 может стать сезонной респираторной инфекцией, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

"Даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус. Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы", - заявила Вуйнович в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

Она подчеркнула, что "человеческая популяция раньше не встречалась с SARS-CoV-2 и поэтому оказалась совершенно беззащитной против новой угрозы".

"Сравнения его с "испанкой" сегодня вполне корректны, а вот с атипичной пневмонией или ближневосточным респираторным синдромом - не вполне (H1N1 остался, а ближневосточный синдром практически исчез). Вирус постепенно адаптируется к человеческой популяции и становится "привычной" сезонной респираторной инфекцией", - отметила представитель ВОЗ.

При этом Вуйнович напомнила, что, "согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны".

"Рекомендация ВОЗ о периоде карантина в 14 дней основана на имеющейся информации об инкубационном периоде. Средний инкубационный период составляет 5-6 дней с верхней границей в 14 дней", - уточнила эксперт в беседе с изданием.

Ранее сообщалось, что по поручению президента Владимира Путина 18 января в России началась массовая вакцинация от COVID-19. Вакцинация является бесплатной для россиян и проводится на добровольной основе, перед процедурой человек должен подписать информированное согласие. Прививают граждан, не имеющих медицинских противопоказаний.

коронавирус Мелита Вуйнович COVID-19

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