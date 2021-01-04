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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
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Первый случай "британского" штамма COVID-19 выявлен в Грузии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Медики в Грузии подтвердили один случай заражения новым так называемым британским штаммом коронавирусной инфекции COVID-19.

"Новый штамм выявлен у пациента, который не путешествовал в Великобританию. Выявлены и изолированы все лица, имевшие с ним контакт. В настоящее время состояние здоровья пациента нормальное и он готовится к выписке", - сказал в понедельник журналистам заместитель директора Национального центра по контролю здоровья граждан Минздрава Грузии Паата Имнадзе.

По данным Минздрава, в Грузии выявлены 229 763 случая заражения COVID-19, скончались 2 628 человек.

Правительство Грузии с конца ноября прошлого года до 1 февраля ввело ряд ограничений на работу общественного и междугороднего транспорта, торговых центров и магазинов, проведение в присутствии зрителей спортивных и культурных мероприятий.

Хроника 09 января 2020 года – 04 января 2021 годаПандемия коронавируса
Грузия Кооронавирус Великобритания Паата Имнадзе

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