Исполняющий обязанности главы посольской миссии КНДР в Кувейте сбежал в Южную Корею

Северокорейский пропагандистский плакат, на котором изображены крылатый конь Чхоллима и пламя идей чучхе Фото: Eric Lafforgue/Art in All of Us / Contributor via Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности главы посольской миссии КНДР в Кувейте Рю Хен У перебежал в Южную Корею, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, Рю Хен У, который занимал пост временного поверенного в делах посольства с тех пор, как посол Со Чхан Сик был выслан из Кувейта после принятия резолюции ООН в 2017 году, въехал в Южную Корею вместе со своей семьей.

Подробностей о побеге дипломата источник агентству не предоставил.

Однако СМИ сообщали, что Рю Хен У предположительно въехал в Южную Корею в сентябре 2019 года.

Отмечается, что Рю Хен У, возможно, является зятем Чон Иль Чжуна, который до 2017 года возглавлял так называемый "Офис 39", организацию, известную как "личный сейф" северокорейских лидеров, используемый для управления секретными фондами и приобретения предметов роскоши.

Есть мнение, что Рю Хен У решил дезертировать на Юг ради будущего своих детей.

Представитель Национального разведывательного управления Южной Кореи отказался комментировать агентству побег Рю Хен У.