Представителю посольства США вручили ноту протеста из-за фейков об РФ

Вид на здание Министерства иностранных дел РФ в Москве Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Представитель дипмиссии США был вызван в среду в МИД РФ, где ему вручена нота протеста в связи с тиражированием провокационной информации о России, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

"Отмечаем масштабное распространение недостоверных "фейков" о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве", - говорится в тексте заявления, который размещен на сайте МИД РФ.

"Его представителю, вызванному в МИД 27 января, вручена нота протеста с предупреждением, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги", - сообщается в нем.

На Смоленской площади поддержали заявление Совета Федерации "в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными американскими интернет-компаниями". "Предпринятые администрацией крупнейших американских соцсетей рестриктивные действия в отношении размещаемого на их платформах контента нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре", - полагают в МИД РФ.

"Очевидно, что медийная сфера подлежит регулированию и кодификации. Необходимо налаживать конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами в целях мобилизации усилий по выработке и закреплению в международных документах четко прописанных требований к транспарентности политики модерации контента соцсетями. Назрела необходимость совместной предметной работы в профильных международных структурах, прежде всего в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ", - говорится также в заявлении.