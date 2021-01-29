Байден по телефону высказал Путину опасения из-за действий властей РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не сдерживался, выражая в телефонном разговоре своему российскому коллеге Владимиру Путину опасения по поводу некоторых действий российских властей, заявила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.

"У президента Байдена были четкие цели, и он реализовал их во время этого разговора. Он никогда не сдерживался, когда речь шла о президенте Путине и опасениях по поводу действий российского руководства", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о недавнем телефонном разговоре Байдена и Путина.

Псаки также отметила, что во время разговора Байден "откровенно высказывался по поводу того, как обращаются с Алексеем Навальным и с демонстрантами".

Она добавила, что Вашингтон будет столь же откровенным с РФ по проблемным вопросам и при контактах на других уровнях.

Ранее на этой неделе в Белом доме сообщили, что Байден в первом телефонном разговоре с Путиным обсудил продление СНВ-3, хакерскую атаку на компанию SolarWinds, сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за убийства американских военных в Афганистане, ситуацию вокруг Алексея Навального и вмешательство в президентские выборы в США 2020 года. Кроме того, по ее словам, Байден поднял вопрос о действиях российских сил безопасности по отношению к протестующим.

Псаки заявила, что "намерение Байдена состояло в том, чтобы четко дать понять, что США будут действовать решительно" в защиту национальных интересов в ответ на "злонамеренные действия России".