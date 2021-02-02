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Глава МИД Швеции призвала освободить Навального

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде на пресс-конференции в Москве призвала российские власти освободить политика Алексея Навального и заявила о недопустимости использования химических боевых веществ.

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"Соседи должны всегда иметь возможность говорить друг с другом откровенно. Я высказала свою озабоченность ситуацией с ухудшением демократией и прав человека в России, в частности, после протестов и демонстраций в эти выходные. Я также призвала к тому, чтобы отпустили Навального, и (отметила) недопустимость использования химических боевых веществ,- это общая позиция ЕС", - сказала она.

Перед встречей с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым она также говорила, что намерена поднять тему "нападения на Алексея Навального с применением нервно-паралитического яда", его ареста по возвращении из Германии и тему действий российских властей во время уличных протестов в прошедшие выходные.

Лавров не возражал против "открытого и честного" обсуждения этих вопросов. Он напомнил, что шведская военная лаборатория "сделала вывод" об отравлении Навального веществом группы "Новичок", но упрекнул Швецию в нежелании транспарентно продвигать эти выводы. Министр также отметил, что нынешнее состояние двухсторонних отношений "оставляет желать лучшего".

Встреча и пресс-конференция министров проходит в Москве одновременно с заседанием в Мосгорсуде, на котором рассматривается ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. В суд прибыли иностранные дипломаты.

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала эти действия дипломатов вмешательством во внутренние дела России.

"Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России", - написала она в фейсбуке.

Протесты в Москве

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Швеция МИД ОБСЕ Анн Линде Сергей Лавров Алексей Навальный Германия Мария Захарова Мосгорсуд

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