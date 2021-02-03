Что случилось этой ночью: среда, 3 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Навального этапируют в колонию в Центральном федеральном округе РФ. Ему предстоит отбывать заключение почти три года. Есть вероятность, что Навального оставят в хозотряде при следственном изоляторе.

– Акцию в Москве после суда над Навальным пресекли заполночь. Сторонники оппозиционера вышли на улицы после того, как суд заменил его условный срок реальным. Из-за протестов перекрывали несколько станций метро.

– На Украине прекратилось вещание телеканалов "пула Медведчука". Власти страны ввели санкции против учредителей этих каналов. Их вещание продолжается на YouTube.

– Украина начнет прививки вакциной Pfizer. Кроме нее в страну привезут вакцину AstraZeneca. Первый этап вакцинации начнется в феврале.

– Макрон написал твит на русском языке. Это был призыв освободить Алексея Навального. Раньше Макрон не публиковал сообщений, написанных по-русски.