Навального этапируют в колонию в Центральном федеральном округе РФ

Алексей Навальный в Симоновском суде Фото: пресс-служба суда

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Алексей Навальный, которому во вторник заменили условное наказание на реальное, будет этапирован после вступления этого решения суда в силу, и это должна быть одна из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах.

"Согласно закону, после вступления в силу вынесенного сегодня решения, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ", - сказал "Интерфаксу" зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

Он также не исключил, что теоретически Навальный может остаться отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве, но это маловероятно.

Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении.

Согласно решению суда, Навальному зачли срок, проведенный под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания по расчету "день в день". По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

После заседания Симоновского суда защита заявила, что обжалует в Мосгорсуде и кассации сегодняшнее постановление суда, а также обратится в Кабинет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ в отношении Навального по делу "Ив Роше".