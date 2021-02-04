Что случилось этой ночью: четверг, 4 февраля

Законопроект о санкциях из-за Навального, возобновление выпуска бензина на Хабаровском НПЗ, блокировка Facebook в Мьянме

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект о санкциях против российских чиновников из-за Алексея Навального. Группа законодателей от обеих партий призывает администрацию США определить, нарушал ли Кремль запрет на применение химического оружия, и привлечь виновных к ответственности.

- На сгоревшем складе в Красноярске найдены тела троих погибших пожарных. Накануне они отправились на поиски рабочего, пропавшего при пожаре, и перестали выходить на связь.

- В РФПИ допускают, что "Спутник V" будет одобрен в ЕС в марте. Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, документы на одобрение были направлены в Европейскую медицинскую ассоциацию. Этот процесс, по его оценке "может занять февраль, может начало марта".

- Хабаровский НПЗ возобновил производство бензина на фоне дефицита топлива в регионе. В среду первая партия бензина в 500 тонн была доставлена на 54 из 84 АЗС сети "ННК". Кроме того, ночью на нефтебазу "ННК-Хабаровскнефтепродукт" было выгружено еще 400 тонн бензина, доставленного со складов Росрезерва.

- В Мьянме после военного переворота временно заблокировали сервисы Facebook. По данным СМИ, военное правительство Мьянмы приказало провайдерам ограничить доступ в Facebook до полуночи 7 февраля. NetBlocks уточняет, что в Мьянме также заблокированы Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.