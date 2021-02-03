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Дмитриев заявил о возможном одобрении "Спутника V" в ЕС в марте

Дмитриев заявил о возможном одобрении "Спутника V" в ЕС в марте
Фото: Cezary Kowalski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" центра им. Гамалеи может быть одобрена к применению в ЕС в марте, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК), отрывок которого опубликован в телеграм-канале Наили Аскер-Заде, он заявил, что документы на одобрение были направлены в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором. "И этот процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может начало марта, но на такое одобрение мы подали", - сказал Дмитриев.

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и Мексике. Идут процедуры преквалификации вакцины ВОЗ.

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Россия коронавирус Спутник V РФПИ Кирилл Дмитриев

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