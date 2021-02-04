В Мьянме заблокировали Facebook после госпереворота

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Военное правительство Мьянмы приказало интернет-провайдерам временно заблокировать доступ к Facebook на фоне растущих протестов через несколько дней после произошедшего в стране госпереворота, сообщает Bloomberg.

По словам пресс-секретаря компании, Facebook известно, что "в настоящее время доступ в соцсеть закрыт для некоторых людей".

"Мы настоятельно призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и получать доступ к важной информации", - говорится в заявлении представителя Facebook.

Кроме того, по данным службы интернет-мониторинга NetBlocks, в Мьянме также заблокированы Instagram и сервисы обмена сообщениями WhatsApp и Facebook Messenger.

"Доступ к продуктам Facebook теперь заблокирован множественными интернет-провайдерами в Мьянме, поскольку операторы соблюдают очевидный приказ о блокировке", - говорится в сообщении NetBlocks в твиттере.

По данным некоторых СМИ, приказ военного правительства предписывает провайдерам ограничить доступ в Facebook до полуночи 7 февраля.

Государственный переворот в Мьянме

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Военные Мьянмы в среду выдвинули обвинения против госсоветника страны Аун Сан Су Чжи в правонарушениях, связанных с незаконным импортом портативных радиостанций. В документе полицейского управления столицы страны Нейпьидо отмечается, что в ходе обыска в резиденции Аун Сан Су Чжи были обнаружены рации, которые импортированы нелегально и использовались без разрешения.

В связи с этим представитель партии госсоветника "Национальная лига за демократию" Чжи Тэ распространил в фейсбуке заявление, в котором говорится, что из-за обвинений Аун Сан Су Чжи будет находиться под стражей до 15 февраля.

По данным СМИ, согласно еще одному документу, полиция выдвинула обвинения в отношении президента Вин Мьина за нарушение закона о ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, в документе говорится, что Вин Мьин нарушал правила по борьбе с коронавирусом COVID-19.

События в Мьянме получили международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.