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На сгоревшем складе в Красноярске найдены тела троих пожарных

На сгоревшем складе в Красноярске найдены тела троих пожарных
Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Тела троих пропавших пожарных обнаружены на сгоревшем складе автозапчастей в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"Найдены тела пожарных, погибших при исполнении служебного долга", - сказали в ведомстве.

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших спасателей.

Трое бойцов звена газодымозащиты пропали во время тушения крупного склада автозапчастей компании "Автотрейд", загоревшегося в Красноярске утром в среду. Они отправились в горящее здание на поиски рабочего. Позднее его нашли погибшим. Во время пожара в здании обрушилась кровля, а площадь достигла 3,5 тыс. кв. метров.

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели человека по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Красноярск МЧС РФ

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