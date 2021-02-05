МИД Швеции отрицает участие дипломата в акции за Навального

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - МИД Швеции заявил, что высылаемый из России сотрудник петербургского генконсульства не участвовал в российском митинге. В Стокгольме считают "совершенно неоправданным" решение о его высылке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Министерство иностранных дел может подтвердить, что Россия приняла решение выслать шведского дипломата. Министерство считает это решение совершенно неоправданным, о чем мы сообщили российской стороне", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

"Министерство решительно отвергает заявления российской стороны, что дипломат принимал участие в митинге в России. Мы сожалеем о действиях России и оставляем за собой право на соответствующие ответные меры", - добавили в ведомстве.

Российский МИД объявил 5 февраля, что из России высылаются дипломаты из Швеции, Польши и Германии, которые 23 января приняли участие "в незаконных акциях" в поддержку Алексея Навального. Это прозвучало в день, когда в Москве находится с визитом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Его пресс-секретарь сказал, что Боррель узнал о высылке дипломатов во время переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым.

2 февраля представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в несогласованных акциях участвовал шведский дипломат. По ее словам, это упоминалось на переговорах министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Анн Линде.

Позднее источник в Москве сказал журналистам, что шведский дипломат участвовал "в незаконной акции на Невском проспекте" 23 января, и что шведской стороне это хорошо известно.