Меркель пригрозила РФ санкциями из-за высылки немецкого дипломата

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель в связи с высылкой немецкого дипломата из РФ напомнила, что ФРГ сохраняет за собой право расширить санкции против России.

"Мы уже говорили, что оставляем за собой право продолжить санкции, в особенности в отношении отдельных персон", - сказала Меркель журналистам в Берлине в пятницу.

В то же время Меркель считает необходимым сохранять диалог с РФ, несмотря на последние события, связанные с решением о заключении оппозиционного политика Алексея Навального и высылкой дипломатов ЕС из России.

"Дипломатическая задача– несмотря на глубокие разночтения, сохранять диалог", - сказала Меркель журналистам в Берлине в пятницу.

В качестве сфер, где необходима совместная работа с РФ, она указала Ливию и ситуацию в Белоруссии.

Глава МИД Германии Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что ФРГ примет ответные меры, если Россия не передумает высылать немецкого дипломата.

"Если Российская Федерация не передумает, то этот шаг не останется без ответа", - говорится в заявлении Мааса. По его словам, решение выслать дипломатов ЕС "не оправдано" и "продолжает ухудшать отношения с Европой".

Он отметил, что немецкий дипломат выполнял свои обязанности, эта обязанность защищена Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

В МИД РФ ранее в пятницу сообщили, что Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.