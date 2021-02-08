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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:41Заразились
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Ученые заявили, что изменение климата могло привести к пандемии COVID

Ученые заявили, что изменение климата могло привести к пандемии COVID
Фото: Nick Garbutt/Barcroft Media via Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ученые Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета обнаружили связь между изменением климата в Южном Китае и возникновением SARS-CoV-2 - вируса, вызвавшего пандемию COVID-19, говорится в сообщении Кембриджского университета.

"Исследование выявило масштабные изменения типа растительности в южной китайской провинции Юньнань и прилегающих районах Мьянмы и Лаоса за последнее столетие. Климатические изменения, включая повышение температуры, солнечного света и атмосферного углекислого газа, которые влияют на рост растений и деревьев, изменили естественную среду обитания от тропических кустарников до тропических саванн и лиственных лесов. Это создало подходящую среду обитания для многих видов летучих мышей, которые преимущественно живут в лесах", - говорится в сообщении.

Исследование показало, что еще 40 видов летучих мышей переместились в южную китайскую провинцию Юньнань в прошлом столетии вместе примерно с сотней видов коронавируса, переносимого ими.

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Исследователи создали карту растительности мира, какой она была столетие назад, используя записи температуры, осадков и облачного покрова. Затем они использовали информацию о растительных "предпочтениях" летучих мышей в мире для разработки глобального распределения каждого вида в начале 1900-х годов.

По данным ученых, переселение летучих мышей в другие районы привело к новым взаимодействиям между животными и вирусами, в результате чего более вредные вирусы передавались или эволюционировали.

Мировая популяция летучих мышей является "резервуаром" для примерно 3 тыс. различных типов коронавируса, причем каждый вид этих животных является носителем в среднем 2,7 типов коронавируса - большинство из них не имеют симптомов.

"Увеличение числа видов летучих мышей в конкретном регионе, вызванное изменением климата, может увеличить вероятность того, что там присутствует, передается или развивается вредный для человека коронавирус", - говорится в сообщении.

Большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не могут передаваться человеку. Но несколько коронавирусов, которыми, как известно, заражаются и люди, очень вероятно, передались от летучих мышей, в том числе три, которые могут привести к человеческим жертвам: ближневосточный респираторный синдром, а также тяжелый острый респираторный синдром SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2.

Отмечается, что регион, идентифицированный исследованием как горячая точка для обусловленного климатом увеличения видового богатства летучих мышей, также является домом для панголинов, которые, как предполагается, выступали в качестве промежуточных хозяев для SARS-CoV-2.

Кроме того, исследование показало, что за последнее столетие изменение климата также привело к увеличению числа видов летучих мышей в регионах вокруг Центральной Африки и разбросанных участков в Центральной и Южной Америке.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 08 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
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