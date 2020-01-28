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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:25

Томский ученый заявила, что российские летучие мыши не смогут разнести коронавирус

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института Томского госуниверситета (ТГУ) Мария Орлова, которая занимается исследованием инфекций, передаваемыми рукокрылыми, считает преждевременной боязнь распространения коронавируса на территории России.

"Достаточно вспомнить, что две предыдущих эпидемии - "атипичная пневмония" и ближневосточный респираторный синдром - Россию благополучно обошли стороной. РФ располагает развитой системой биологической защиты, благодаря ей случайный ввоз экзотических патогенов россиянами из мест отдыха и командировок пока ни разу не имел катастрофических последствий", - цитирует Орлову пресс-служба ТГУ.

Новый коронавирус в Китае

По словам Орловой, российские виды рукокрылых не способны контактировать с тропическими, поэтому они не могут быть переносчиками коронавируса.

При этом ученый отметила закономерность появления нового вируса в Китае.

"Численность летучих мышей в тропиках чрезвычайно высока. Кроме того, там они экологически не обособлены от других животных и человека: достаточно сказать, что население многих стран Юго-Восточной Азии употребляет их в пищу. Вот почему и появление в Китае нового вируса 2019-nCoV и его передача человеку с точки зрения биологии - вполне логичные и предсказуемые события", - пояснила Орлова.

Она подчеркнула, что, с точки зрения паразитолога, вирус - по многим параметрам паразит, на которого распространяются закономерности, описанные для гельминтов и простейших.

"В частности, это прямая зависимость численности и разнообразия паразитов от численности и плотности обитания их хозяев. Если учесть, сколько людей проживает в Азии (4,5 млрд человек) и конкретно в Китае (почти 1,5 млрд человек), становится очевидно, что данный регион, особенно его тропическая часть, обречен быть незатухающим очагом самых разнообразных инфекций", - добавила Орлова.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Томск ТГУ Томский госуниверситет

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