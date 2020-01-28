Томский ученый заявила, что российские летучие мыши не смогут разнести коронавирус

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института Томского госуниверситета (ТГУ) Мария Орлова, которая занимается исследованием инфекций, передаваемыми рукокрылыми, считает преждевременной боязнь распространения коронавируса на территории России.

"Достаточно вспомнить, что две предыдущих эпидемии - "атипичная пневмония" и ближневосточный респираторный синдром - Россию благополучно обошли стороной. РФ располагает развитой системой биологической защиты, благодаря ей случайный ввоз экзотических патогенов россиянами из мест отдыха и командировок пока ни разу не имел катастрофических последствий", - цитирует Орлову пресс-служба ТГУ.

По словам Орловой, российские виды рукокрылых не способны контактировать с тропическими, поэтому они не могут быть переносчиками коронавируса.

При этом ученый отметила закономерность появления нового вируса в Китае.

"Численность летучих мышей в тропиках чрезвычайно высока. Кроме того, там они экологически не обособлены от других животных и человека: достаточно сказать, что население многих стран Юго-Восточной Азии употребляет их в пищу. Вот почему и появление в Китае нового вируса 2019-nCoV и его передача человеку с точки зрения биологии - вполне логичные и предсказуемые события", - пояснила Орлова.

Она подчеркнула, что, с точки зрения паразитолога, вирус - по многим параметрам паразит, на которого распространяются закономерности, описанные для гельминтов и простейших.

"В частности, это прямая зависимость численности и разнообразия паразитов от численности и плотности обитания их хозяев. Если учесть, сколько людей проживает в Азии (4,5 млрд человек) и конкретно в Китае (почти 1,5 млрд человек), становится очевидно, что данный регион, особенно его тропическая часть, обречен быть незатухающим очагом самых разнообразных инфекций", - добавила Орлова.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.