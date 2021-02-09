Глава Евросовета выразил доверие Боррелю по итогам его визита в Москву

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель солидарен с позицией, изложенной в ходе визита в Москву высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем, сообщил журналистам пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.

"Шарль Мишель выражает свое доверие высокому представителю Жозепу Боррелю. Председатель намерен включить обсуждение отношений между ЕС и Россией в повестку дня Европейского совета. Он консультируется с лидерами ЕС в рамках подготовки к этим дебатам", - заявил официальный представитель председателя Евросовета.

Пресс-секретарь напомнил, что Боррель побывал в Москве на прошлой неделе, "чтобы обсудить напряженные отношения между ЕС и Россией и непосредственно подчеркнуть позицию Евросоюза по ситуации с господином Навальным".

"ЕС един в своем призыве к немедленному освобождению Алексея Навального и прозрачному расследованию покушения на его жизнь. Права господина Навального должны полностью соблюдаться", - отметил Лейтц со ссылкой на Мишеля.

Он также передал мнение главы Евросовета о том, что "агрессивная российская позиция во время визита высокого представителя показывает, что Россия не заинтересована в диалоге даже в тех сферах, где сотрудничество может представлять взаимный или глобальный интерес".

Мишель осудил высылку из России трех дипломатов стран ЕС. "Евросоюз не запугать", - подчеркнул его пресс-секретарь.