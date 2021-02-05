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Боррель не запрашивал у суда разрешения на встречу с Навальным

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Симоновский суд Москвы не поступало заявления от Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля на встречу российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"До настоящего времени от кого-либо из иностранных представителей никаких обращений о даче разрешения на свидание с Навальным не поступало", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Кристина Швадченко.

Ранее во внешнеполитической службе ЕС заявили о желании Борреля в ходе его визита в Россию с 4 по 6 февраля встретиться с Навальным.

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В Мосгорсуде пояснили, что любые свидания с осужденным сейчас возможны только при соответствующем разрешении суда. "С учетом того, что... постановление суда от 2 февраля не вступило в силу, осужденный Навальный числится за Симоновским судом Москвы, и, соответственно, вопрос о свидании с осужденным подлежит рассмотрению этим судом на общих основаниях в порядке, предусмотренном российским законодательством", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство УФСИН по Москве, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении.

Согласно решению суда, Навальному зачли в срок отбытого наказания время, проведенное под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, по расчету "день в день". По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

Суд над Алексеем Навальным

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ЕС Жозеп Боррель Алексей Навальный

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