"Триазавирин" назвали потенциально эффективным против штаммов COVID

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Препарат "Триазавирин" (производится заводом "Медсинтез" на Урале) может оказаться эффективным в отношении новых штаммов коронавируса.

Такое предположение высказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета (УГМУ, Екатеринбург) Минздрава РФ Алебай Сабитов.

"Я надеюсь, что "Триазавирин" будет все-таки эффективен и против этих мутирующих штаммов. (...) (Предположение основано - ИФ) на механизме действия этого препарата, поскольку этот препарат - аналог пуриновых оснований, из которых в последующем синтезируется вирусная РНК, и, если он их блокирует, значит синтеза вирусной РНК просто не будет происходить", - сказал Сабитов в ходе пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге во вторник.

По его словам, ответить на данный вопрос будет возможно в случае, если препарат будет включен во временные рекомендации.

"Надеюсь, что Минздрав России, тем более что результаты исследования были направлены туда, все-таки примет решение и в 10-ю версию (рекомендаций - ИФ) "Триазавирин" (включит - ИФ)", - подчеркнул Сабитов.

"Как правило, препараты редко обладают вот таким таргетным, избирательным действием. Те или иные противовирусные препараты чаще всего ориентированы на достаточно большую группу вирусов. Сегодня доказано, что "Триазавирин" является эффективным препаратом при лечении гриппа, ОРВИ, есть исследования (эффективности - ИФ) при лечении клещевого вирусного энцефалита. У препарата разноплановое действие", - заявила на пресс-конференции член-корреспондент РАН, ректор УГМУ Ольга Ковтун.

Ранее сообщалось, что, научное исследование эффективности и безопасности "Триазавирина" в отношении новой коронавирусной инфекции показало отсутствие нежелательных явлений при лечении пациентов с коронавирусом.

"Есть явная польза, и при этом нет никакого вреда организму человека. Он ("Триазавирин" - ИФ) обладает высоким профилем безопасности", - заявил ранее во вторник Сабитов.

Триазавирин - противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов, был разработан группой российских специалистов.

Основной вид деятельности "Медсинтеза", на котором выпускается препарат, - производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях. Бенефициаром предприятия является депутат Госдумы Александр Петров.