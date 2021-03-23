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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:13Заразились
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"Коктейль" Roche на 70% снизил риск тяжелой формы у заболевших COVID

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Roche опубликовала результаты третьего этапа клинических испытаний специализированного коктейля из антител, которые показали значительное снижение риска тяжелого протекания COVID-19 у людей, уже зараженных этой инфекцией.

"Третья фаза (клинических испытаний - ИФ) показала, что коктейль из антител casirivimab и imdevimab значительно, на 70%, снизил риск госпитализаций или летальных исходов", - говорится в заявлении Roche.

Отмечается, что исследование проводилось среди пациентов с COVID-19, которые не были госпитализированы.

Специализированный коктейль, разработанной швейцарской компанией, представляет собой совокупность антител casirivimab и imdevimab. В ноябре 2020 года американский регулятор одобрил его для экстренного применения для лечения COVID-19 у взрослых и детей старше 12 лет.

Хроника коронавируса. Март.

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Швейцария Roche коронавирус

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