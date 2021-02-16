Завод в Казахстане получил регистрационное удостоверение на "Спутник V"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Фармацевтический завод в Караганде, который будет выпускать вакцину от коронавируса, получил регистрационное удостоверение на препарат "Спутник V", сообщила пресс-служба предприятия.

"Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) получил регистрационное удостоверение на вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V)", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном во вторник.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V", произведенная в Караганде, одобрена для применения в Казахстане.

13 февраля препарат получил заключение экспертной комиссии министерства здравоохранения Казахстана о безопасности, качестве и эффективности вакцины. На основании данного заключения заявка на получение регистрационного удостоверения была направлена в комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана.

В Казахстане 1 февраля началась поэтапная вакцинация населения от коронавируса препаратом "Спутник V", произведенным в России. В конце месяца для прививок планируется использовать вакцину, произведенную в Караганде. Карагандинский фармзавод планирует к этому времени отправить во все регионы Казахстана около 90 тысяч доз вакцины.