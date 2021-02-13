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Что случилось этой ночью: суббота, 13 февраля

Ночные пробки из-за снегопада в Москве и новый состав правительства Италии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Москве из-за снега всю ночь сохранялись восьмибалльные пробки на дорогах. С начала снегопада выпало уже свыше 65% месячной нормы осадков, за ночь - 40% месячной нормы.

- В Италии экс-глава ЕЦБ Марио Драги объявил состав своего правительства. Луиджи ди Майо сохранил пост главы МИД, МВД возглавит Лучана Ламорджезе, министерство обороны - Лоренцо Гуэрини, минюст - Марта Картабиа, экономический блок - Даниэле Франко. На следующей неделе в парламенте Италии должно пройти голосование по вынесению доверия новому совету министров.

- Китай отказался передать ВОЗ исходные данные о ранних случаях COVID-19. В организации заявили, что Пекин поделился лишь "парой примеров", в то время как для эпидемиологического исследования необходимы сведения о всех случаях.

- Аргентина получила еще 400 тысяч доз вакцины "Спутник V". Это уже четвертая поставка российской вакцины в Аргентину.

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