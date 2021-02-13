Свыше 65% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала снегопада

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, за ночь в столице выпало 15 мм осадков, с начала снегопада - 24 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в субботу.

"Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40% месячной нормы, за весь период снегопада - 65%. Информация получена с главной метеостанции города на ВДНХ в 6:00 субботы", - рассказал представитель метеобюро.

Норма осадков для Москвы в феврале - 36 мм.

Мощный снегопад обрушился на столицу с полуночи пятницы. В Москве до 9:00 субботы действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за очень сильного снега. Синоптики прогнозируют, что снегопад в Москве ослабнет к 15:00 субботы, а полностью прекратится только к вечеру воскресенья.

Из-за продолжающегося снегопада в столице даже в ночь на субботу было серьезно осложнено дорожное движение - на восемь баллов по оценке сервиса "Яндес.Пробки".

Еще до начала снегопада московские власти заявили, что на уборку города потребуется восемь дней.