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Аргентина получила еще 400 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Аргентина получила еще 400 тысяч доз вакцины "Спутник V"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Aerolineas Argentinas с 400 тыс. доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" приземлился в международном аэропорту Буэнос-Айреса.

Авиакомпания опубликовала в твиттере видеоролик, на котором виден момент приземления самолёта с этим грузом в аэропорту Эсейса. В Aerolineas Argentinas добавили, что теперь самолет разгружают.

Это уже четвертая поставка российской вакцины в Аргентину.

Аргентинское радио сообщает, что из-за сложных погодных условий в Москве самолет с десятью членами экипажа вылетел из столицы РФ на шесть часов позже, чем было запланировано.

Отмечается, что, как и прежние три рейса, этот перелет был беспосадочным и является одним из самых длинных в истории аргентинской авиакомпании.

Первым рейсом 24 декабря 2020 года в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз вакцины "Спутник V", столько же вторым - 16 января, третий доставил в Аргентину 28 января 240 тыс. доз вакцины, 20 тыс. из которых были предназначены для Боливии.

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Аргентина Россия Спутник V

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