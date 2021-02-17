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Москва предупредила Израиль о последствиях дальнейших ударов по Сирии

Москва предупредила Израиль о последствиях дальнейших ударов по Сирии
Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Продолжение ударов Израиля по Сирии может привести к ответным действиям Дамаска и новому витку напряженности, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Эти удары надо прекратить, они контрпродуктивны. Мы надеемся, что израильская сторона услышит наши озабоченности, в том числе озабоченности возможностью эскалации насилия на территории Сирии", - сказал Лаврентьев на пресс-конференции в среду.

"Рано или поздно чаша терпения, в том числе сирийского правительства может быть переполнена, и последует ответный удар, который соответственно приведет к новому витку напряженности", - добавил он.

Спецпредставитель президента РФ отметил, что в консультациях с израильскими партнерами Москва подчеркивает недопустимость всплеска насилия на территории Сирии.

Лаврентьев отметил, что "не в курсе деталей ведущихся сирийско-израильских консультаций, но их можно только приветствовать". "В ходе них возможно достижение договоренностей по если не прекращению ударов, то, по крайней мере, их предупреждению с точки зрения, в том числе, человеческих жертв", - сказал он.

Александр Лаврентьев Сирия Израиль

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