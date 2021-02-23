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Что случилось этой ночью: вторник, 23 февраля

Морозы в Москве, 500 тысяч жертв коронавируса в США, санкции Брюсселя по кейсу Навального и ответный раунд со стороны России

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов. По информации метеослужбы, предупреждение действует с 1:00 до 10:00 вторника 23 февраля из-за очень низкой температуры воздуха. На главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 7:00 вторника температура опустилась до минус 24,1 градуса.

- Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Киргизии.

- В Госдуме пообещали не оставлять без ответа санкции ЕС по Навальному. Слуцкий отметил, что "Брюссель последовательно ведёт линию на спад во взаимном диалоге, причём по абсолютно надуманным и провокационным поводам". В МИД ФРГ тем временем анонсировали санкции в ближайшие дни.

- Число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс.

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