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В МИД ФРГ анонсировали санкции ЕС по кейсу Навального в ближайшие дни

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Новые санкции ЕС в отношении граждан РФ, связанных с приговором оппозиционеру Алексею Навальному, будут приняты очень быстро, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Я исхожу из того, что решение будет принято очень быстро, в течение ближайших дней", - сказал Маас журналистам в понедельник по итогам заседания совета глав МИД ЕС.

По словам Мааса, соответствующее предложение по фамилиям подготовит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Это будут граждане, связанные с приговором Навальному", - уточнил Маас.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в ходе встречи в понедельник министры не обсуждали имена людей, против которых могут быть введены ограничительные меры.

В понедельник в Брюсселе прошёл Совет ЕС по иностранным делам, одной из основных тем которого стали отношения ЕС и России и возможность начать подготовку санкций против нее.

ЕС

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