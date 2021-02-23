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Саакашвили пообещал довести грузинскую оппозицию до победы

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил возмущение задержанием в Тбилиси лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия.

"То, что происходит сегодня - это геноцид, желание Иванишвили (бывший премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили - ИФ) и его окружения полностью разрушить страну, что в интересах наших врагов", - заявил он во вторник в соцсетях.

Как заверил Саакашвили, "мы обязательно доведем нашу борьбу до конца, но это будет тяжелая борьба".

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Ранее лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - единая Грузия" Нино Бурджанадзе, комментируя задержание Мелия, заявила, что власти ведут страну к установлению диктатуры.

Как сообщалось, во вторник в своем офисе в Тбилиси был задержан председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия. МВД Грузии использовало спецсредства при его задержании. Из офиса партии изъяли компьютерные серверы.

Грузия Михаил Саакашвили Никанор Мелия

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