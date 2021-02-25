В Ереване на площади Свободы начался митинг оппозиции

Во время акции протеста с требованием отставки премьера в Ереване. 23 февраля. Фото: Айк БагдасарянТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - На площади Свободы в центре Еревана начался митинг оппозиции с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и правительства. Как сообщает корреспондент "Интерфакса", на митинге лидеры оппозиции призывают Пашиняна уйти в отставку без потрясений.

В небе над Ереваном пролетели военные самолеты. Участники оппозиционного митинга приветствовали их пролет аплодисментами.

Одновременно в городе продолжается шествие сторонников премьера, в котором участвует сам Пашинян. Он призвал людей на митинг на площадь Республики к 15:00 по Москве. В этом шествии участвуют родственники премьера.

"Военного переворота не получится. Все кончится мирно. Мы вместе с народом решим, что делать", - сказал Пашинян в ходе демонстрации.

Он заверил, что армия подчиняется ему и народу, ситуация в стране остается управляемой, а гражданских столкновений не будет.

"Военные приняли эмоциональное решение", - сказал он.

Ранее в четверг Главный штаб Вооруженных сил Армении заявил о неспособности премьера и правительства принимать адекватные решения, обвинил их в доведении страны до "грани катастрофы" и потребовал отставки премьера и правительства. Поводом стало решение Пашиняна отправить в отставку первого замначальника штаба Тирана Хачатряна, который публично усомнился в словах премьера об эффективности "Искандеров".

После заявления Главного штаба Пашинян в онлайн-трансляции заявил, что военные не должны вмешиваться в политику и делать политические заявления. Он добавил, что отправит в отставку начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Кроме того, премьер позвал своих сторонников на улицу.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан сплотиться вокруг военных и их командования. "Потерпевшие поражение в войне и сдавшие земли власти должны уйти", - говорится в заявлении Кочаряна, которое распространил его офис.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении призвала граждан воздержаться от противоправных действий, не поддаваться на провокации и пообещала реагировать на нарушения.

Полиция Армении со своей стороны также призвала граждан страны сохранять общественный порядок и не поддаваться на провокации.

Армянская апостольская церковь призвала политические силы страны найти пути выхода из внутриполитического кризиса за столом переговоров.

Публичный конфликт с высокопоставленными военными произошел на фоне регулярных акций оппозиции, которая также добиваается отставки премьера.