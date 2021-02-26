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Ночь в Ереване прошла спокойно

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - На проспекте Баграмяна в центре Еревана, где с вечера до утра остались около 200 сторонников оппозиции, ночь прошла спокойно, рассказали "Интерфаксу" представители оппозиции.

Люди начали ставить палатки и строить баррикады на проспекте днем в четверг. Они собираются добиться проведения заседания парламента Армении, на котором депутаты обсудят импичмент премьер-министру Николу Пашиняну.

Заседание Совета парламента должно начаться в пятницу в 11:00 (10:00 по Москве), единственный вопрос повестки - пути по устранению режима военного положения и поиск путей развязки внутриполитического кризиса. Парламентская оппозиция ранее заявляла, что преодолеть внутренний кризис удастся только в случае отставки Пашиняна.

Вечером в четверг лидер оппозиционной партии "Отечество", бывший директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил журналистам на проспекте Баграмяна, что развязка кризиса возможна только в парламенте, который сформирует новое правительство. Он призвал депутатов в пятницу прийти в парламент для решения этого вопроса, а людей призвал выйти на улицы и поддержать не оппозицию, но всю страну. Он выразил уверенность, что правительство Пашиняна "не в состоянии обеспечить безопасность Армении".

Оппозиция требует отставки Пашиняна с тех пор, как он подписал трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Ситуация резко обострилась 25 февраля, когда Главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра и правительства, обвинив их в неспособности принимать адекватные решения.

Это заявление последовало после того, как в минувшую среду президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Ереван Армения Никол Пашинян Артур Ванецян

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