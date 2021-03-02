Рынок акций РФ вырос благодаря ослаблению санкционных опасений

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос вторые торги подряд благодаря отскоку нефти вверх и сокращению санкционных опасений после известий о введении Евросоюзом и США точечных антироссийских санкций; индекс МосБиржи превысил рубеж 3410 пунктов, при этом в лидерах роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза", "АЛРОСА" и "РусГидро".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3410,1 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1452,48 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,8%.

Доллар упал до 73,93 рубля (-0,24 рубля), золото просело до $1720,7 за тройскую унцию (-0,1%).

Вечером во вторник ряд западных СМИ сообщил, что Евросоюз ввел санкции против нескольких российских официальных лиц в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.

Кроме того, США из-за ситуации вокруг Навального решили ввести ограничительные меры в отношении семи физлиц, а также 14 организаций из РФ, имеющих отношение к производству химических и биологических веществ, сообщил телеканал BBC.

Администрация президента США Джо Байдена намерена и в дальнейшем вводить санкции против России, в частности, за нарушения прав человека, сообщает агентство Bloomberg.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,8% и +1,3% "префы"), "АЛРОСА" (+2,5%), "РусГидро" (+2,4%), АДР Ozon (+2,4%), бумаги "Магнита" (+2,1%), АФК "Система" (+1,9%), Сбербанка (+1,8% и +1,1% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,5%), "Татнефти" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Яндекса" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Роснефти" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), банка ВТБ (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 85,39 млрд рублей (из них 18,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,27 млрд рублей - на бумаги "Интер РАО" и 13,05 млрд рублей - на акции "Норникеля").

EBITDA "АЛРОСА" в IV квартале 2020 года составила 31,8 млрд рублей, что на 24% выше уровня предыдущего квартала, сообщила компания во вторник. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 38,04 млрд рублей. Годовая EBITDA составила 87,6 млрд рублей (на 18% ниже уровня 2019 года), что также ниже прогноза (93,84 млрд рублей).

Прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в 2020 году выросла в 72,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2019 года - до 46,6 млрд руб., следует из отчета компании. На положительную динамику показателя оказало влияние снижение в 2 раза убытка от обесценения основных средств, указано в отчете.

ПАО "РусГидро" планирует направить на дивиденды по итогам 2020 года 23,3 млрд руб., выплаты акционерам за 2021-2022 гг. составят не менее 20 млрд руб. в год. При этом в 2021 году совет директоров "РусГидро" рассмотрит вопрос продления дивидендной политики компании. Действующий документ гарантирует выплату 50% чистой прибыли по МСФО, но не ниже среднего значения за последние три года.

Подешевели во вторник акции "Московской Биржи" (-1,7%), "Норникеля" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,2%), "НЛМК" (-1,1%), "Северстали" (-1%), "ФСК ЕЭС" (-0,7%), "Россетей" (-0,3%), Polymetal (-0,2%), "ММК" (-0,1%).

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, нефть в начале марта скорректировалась вниз в преддверии встречи ОПЕК+, которая пройдет в этот четверг. В последнюю неделю февраля цены на Brent поднимались выше $66 за баррель на фоне падения запасов по причине восстановления спроса и ограничения добычи в США из-за погодных условий. Теперь нефть Brent торгуется ниже $64 за баррель, так как перед встречей ОПЕК+ рынок ожидает решений по смягчению ограничений.

Скорее всего, ОПЕК+ будет увеличивать добычу, так как многие члены картеля настаивают на росте производства, а выросшие цены и снижение запасов могут быть хорошими аргументами. Так, с начала года запасы нефти в США упали более чем на 30 млн баррелей, а цены на нефть вернулись к докризисным уровням, когда Brent торговалась в коридоре $60-70 за баррель. Еще одним аргументом может стать отсутствие роста добычи в США и даже ее падение ниже 10 млн б/с, несмотря на увеличение числа активных нефтяных буровых установок.

Тем не менее, ожидается относительно сдержанное решение ОПЕК+, так как в апреле заканчивается добровольное одностороннее сокращение добычи на 1 млн б/с от Саудовской Аравии, которое действовало в феврале-марте и которое, скорее всего, не будет продлеваться. Поэтому новое решение ОПЕК+, вероятно, будет в рамках предыдущих договоренностей (увеличение добычи с шагом не более 500 тыс. б/с). Таким образом, стоит ожидать, что в апреле на рынок дополнительно поступит минимум 1,5 млн б/с.

Вполне возможно, что добыча в США будет увеличиваться во втором-третьем кварталах. С одновременным ростом предложения от ОПЕК+ это может сильно замедлить сокращение мировых запасов и привести к некоторой коррекции цен на нефть. Позитивным сюрпризом может стать решение Саудовской Аравии продлить одностороннее ограничение на 1 млн б/с, тогда цены на нефть отреагируют ростом, полагают эксперты Райффайзенбанка.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, относительная стабилизация доходностей на долговом рынке США локально поддержала рынки акций, однако во вторник настроения вновь испортились. Фондовая Азия просела после того, как китайские власти официально предупредили об угрозе пузырей на мировых финансовых рынках. Слабый PMI в обрабатывающей промышленности Китая за февраль и снижение экспорта уже привлекли внимание инвесторов. Акции российских компаний и курс рубля также оказались под давлением на фоне сообщений о том, что США и ЕС могут ввести новые санкции против России в связи с "делом Навального". Тем не менее, санкции вводятся против конкретных государственных чиновников и никак не повлияют на спрос нерезидентов на российские активы, поэтому агрессивных распродаж не последовало, считает Волш.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утром рынок акций РФ снижался, но затем смог ликвидировать потери на фоне известий об умеренных западных антироссийских санкциях. Доходности по американским бондам снижаются, что возвращает интерес игроков к рискованным активам.

Выросли расписки Etalon Group (+3,8%). Совет директоров компании планирует предложить увеличение уставного капитала через допэмиссию акций на внеочередном собрании акционеров 22 марта. Как правило, рынок воспринимает подобные события негативно, но в строительной отрасли наблюдаются процессы консолидации. Вероятно, что компания может последовать по данному пути, а это уже плюс для акционеров. Прибавили 1,5% бумаги "НОВАТЭКа" на фоне заявлений замминистра нефти и газа Индии Таруна Капура о переговорах с российской компанией на предмет долгосрочного контракта на поставку СПГ с проекта "Арктик СПГ 2". У "РусГидро" чистая прибыль достигла рекордного значения в 46,6 млрд рублей при росте выручки на 5,6% (до 429,6 млрд рублей).

Рубль смог ликвидировать утренний пессимизм и тревожность по поводу американских санкций, которые, как ожидается, будут весьма похожи на недавние европейские. Как минимум, говорится о списке из десяти чиновников и не более того. Соответственно, внешнеполитическая премия в рубле может начать сокращаться более заметными темпами. По сути, единственным препятствием для более значимого укрепления российской валюты остается отсутствие реальной доходности. Однако по данному вопросу на рынке усиливаются ожидания, что ЦБ РФ может начать нормализовывать денежную политику ранее заявленных сроков, то есть уже на весенних заседаниях.

Администрация Джо Байдена поддерживает план дальнейшего давления на Китай. В частности, США намерены заставить КНР отказаться от практики принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском округе. США также будут настаивать на выполнении Китаем своих торговых обязательств и отказе от неправомерной тарифной политики. То есть, по сути, Дональд Трамп ушел, но интересы США остаются. Аналитики Goldman Sachs по сырьевому рынку полагают, что индекс сырьевых товаров (S&P/GSCI Goldman Sachs Commodity Index) покажет рост на 15,5% в течение 12 месяцев, при этом самый большой прирост окажется за нефтью. Однако на текущий момент в нефти формируются опасения по поводу слишком быстрого повышения добычи в рамках ОПЕК+.

В целом, у российского рынка и рубля появляются шансы на дальнейшее сокращение премии за внешнеполитические риски, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, новости о санкциях ЕС и США против РФ в связи с "делом Навального" не оказали значительного влияния на российские активы. США внесли в "черный список" 13 коммерческих компаний, девять из которых в России, а также исследовательский институт в РФ, в то время как санкции ЕС были введены в отношении частных лиц.

Нефть Brent отскочила от района поддержки $62 за баррель, что дает сигнал на развитие роста. В среду и четверг в ОПЕК+, однако, будут обсуждать перспективу наращивания нефтедобычи в марте. В организации, как ожидается, могут повысить совокупное производство на 500 тыс. б/с, что наряду с наращиванием нефтедобычи Саудовской Аравией может означать увеличение более чем на 1 млн б/с. Рынок в целом выглядит готовым к подобному исходу, но чересчур оптимистичный тон ОПЕК+ может напугать покупателей. Так, уже во вторник генеральный секретарь ОПЕК заявил о позитивном взгляде на рынок и ослаблении уровня неопределенности. Такая риторика может предвещать более быстрое наращивание нефтедобычи.

Индексы МосБиржи и РТС во вторник проверили на прочность краткосрочные сопротивления 3410 и 1445 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что заставляет задуматься о возвращении к более уверенному восходящему движению. Сохранение волатильности на мировых площадках не играет на руку покупателям, но на данный момент и причин для значительных продаж нет. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3370-3460 пунктов, считает Кожухова.

Во вторник снизились фондовые площадки Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), однако вышла в "плюс" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,4-0,8%), слабо проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,4%).

Нефть во вторник отыграла утреннюю просадку, но цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $1 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $63,65 за баррель (-0,1% и -1,1% накануне), апрельская цена WTI - $60,63 за баррель (-0,02% и -1,4% накануне).

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник изучит ситуацию на нефтяном рынке, чтобы дать рекомендацию последующему министерскому мониторинговому комитету (JMMC), выводы которого затем будут рассмотрены всеми министрами стран ОПЕК+.

Инвесторы ожидают новых решений стран ОПЕК+ относительно уровней добычи с апреля. На данный момент сокращение добычи странами ОПЕК+ составляет 7,2 млн б/с, или примерно 7% от доковидного объема. По условиям соглашения от 3 декабря 2020 года, ОПЕК+ может ежемесячно увеличивать производство на 500 тыс. б/с.

Однако по итогам мартовского заседания добыча может вырасти с апреля на 1,5 млн б/с, если Саудовская Аравия примет решение не продлять добровольное сокращение производства на 1 млн б/с.

На предстоящей встрече между странами ОПЕК+ могут возникнуть противоречия, поскольку некоторые участники, такие как Саудовская Аравия, сохраняют консервативный подход, в то время как другие, включая Россию, хотят увеличить добычу, учитывая значительное укрепление нефтяных цен, отмечает S&P Global Platts.