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Власти Белоруссии будут действовать жестко во время акций протеста 25-27 марта

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о планирующихся попытках дестабилизации обстановки в республике во время ожидающихся 25-27 марта акций протеста.

"Нам достоверно известно, что в период 25-27 числа (марта - ИФ) будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране. Сценарий разрабатывается за рубежом с причастностью лиц, которые в свое время покинули нашу территорию", - сказал Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1".

Глава КГБ заявил о намерении властей принять жесткие меры для недопущения дестабилизации обстановки в стране. "Мы будем действовать жестко, в соответствии с законодательством", - сказал Тертель.

Он уточнил, что, по данным властей, ожидается "вывод людей на несанкционированную часть мероприятий, на улицы, с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа простых граждан и каких-то чрезвычайных ситуаций".

"Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия 25 числа, предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем неконтролируемый выход людей по призыву известных телеграм-каналов, провокация для столкновений с правоохранителями. Возможны более жесткие сценарии с участием третьих лиц и с нанесением увечий здоровью людей и граждан, которые будут находиться, в том числе, в районе этих мероприятий", - заявил глава КГБ.

Второй сценарий, по его словам, предусматривает подачу по заявительскому принципу заявки на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор "с последующим выводом людей на несанкционированную акцию с эмоциональным подогревом в центральные районы города, с провоцированием действий правоохранительных органов".

"Третий сценарий предусматривает в случае отсутствия разрешения на заявку отслеживание ситуации... ориентирование на домовые чаты, на координаторов, с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с правоохранителями в центральной части города", - рассказал Тертель.

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