Стубб и Стёре в разговоре с Путиным подчеркнули, что это была их страновая инициатива

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре подчеркнули, что телефонный разговор с Владимиром Путиным был их инициативой в качестве представителей собственных государств и не связан с Европой в целом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"И Финляндия, и Норвегия подчеркнули, что это была их страновая инициатива, не связанная с общей Европой", - сказал Песков информационной службе "Вести".

Отвечая на вопрос, не повлияли ли США на лидеров Финляндии и Норвегии в этом вопросе, представитель Кремля повторил: "Нет, не повлияли, это была их (Стубба и Стёре - ИФ) инициатива".