Что случилось этой ночью: четверг, 11 марта

Реакция Twitter на замедление в России, принятие "американского плана спасения" Байдена, смертоносность "британского" штамма коронавируса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Twitter прокомментировали замедление Роскомнадзором работы сервиса в России. В компании выразили глубокую обеспокоенность попытками "стеснить общественную онлайн-дискуссию" и заверили, что Twitter придерживается политики нулевой терпимости в вопросах сексуальной эксплуатации детей, а пропаганда суицидов и наркоторговля запрещены правилами соцсети.

- В Госдуме подготовили законопроект, который введет штраф для СМИ за упоминание террористических организаций без пометки об их запрете или ликвидации. Если его примут, то граждан за нарушение будут штрафовать на 2-2,5 тыс. руб., должностных лиц - 4-5 тыс. руб., юридических лиц - 40-59 тыс. руб. Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

- Госсекретарь США допустил расширение санкций против "Северного потока 2". По словам Энтони Блинкена, в американской администрации продолжается "процесс определения возможных дальнейших санкций". В то время как в конгрессе призывают поспешить с новыми санкциями, Госдепартамент сроки не называет.

- Палата представителей США окончательно приняла пакет мер поддержки экономики на $1,9 трлн. Документ направляется на подпись к президенту Джо Байдену, инициировавшему законопроект. По подсчетам CNN, ту или иную помощь получат примерно 90% американских семей.

- "Британский" штамм коронавируса оказался на 64% более смертельным. Ученые пришли к такому выводу, сравнив смертность в 55 тыс. пар участников исследования, где один был инфицирован "британским" штаммом, а другой - иными вариантами коронавируса.