Госдума введет штраф для СМИ за умолчание о запрете террористических организаций

Законопроект Хинштейна и Боярского предполагает конфискацию "предмета правонарушения"

Вид на здание Госдумы России Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Госдума РФ в этом году планирует принять законопроект, который введет штрафы для СМИ за распространение информации о террористических организациях без пометки, что те ликвидированы или их деятельность запрещена в России, сообщает в четверг газета "Известия".

Соответствующие поправки подготовили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский. По сведениям издания, инициативу поддержат все фракции парламента и правительство РФ.

Своим законопроектом Хинштейн и Боярский предлагают внести изменения в статью 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации" - то есть установить административную ответственность, а непосредственный запрет депутаты намерены прописать в законе "О СМИ".

По данным "Известий", за несоблюдение закона граждан будут наказывать штрафом от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, юридических лиц - от 40 тыс. до 59 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

Сейчас списки организаций, деятельность которых запрещена в России, ведут Минюст РФ и ФСБ. Перечень министерства юстиции содержит организации, признанные судом экстремистскими. ФСБ ведет единый список организаций, в том числе иностранных и международных, которые суд признал террористическими.

Авторы законопроекта объяснили изданию свою инициативу стремлением устранить "правовой пробел". Дело в том, что в КоАП уже предусмотрена ответственность за распространение информации об организациях из перечня Минюста РФ, если нет указания об их ликвидации или запрете деятельности, но в случае с организациями из списка ФСБ такие пометки делать не обязательно.

В то же время авторы статьи напоминают, что с 2015 года Роскомнадзор "настоятельно рекомендовал" при упоминании как экстремистских, так и террористических организаций писать про них "запрещена в РФ" и указывал на нестыковки в законодательстве.

На данный момент в списке террористических организаций числятся 33 структуры. В перечне некоммерческих организаций (НКО), ликвидированных в соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", - 81 НКО.