Госсекретарь США допустил расширение санкций против "Северного потока 2"

Возможные сроки их введения Госдепартамент не называет

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Администрация США еще не определилась с возможными новыми санкций против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

"Мы продолжаем процесс определения возможных дальнейших санкций", - заявил он, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Несколько конгрессменов на слушаниях призвали Блинкена побыстрее ввести дополнительные санкции против газопровода, напомнив ему, что администрация в соответствии с принятым ранее Конгрессом законом обязана это сделать. Блинкен, отвечая на вопросы, не стал уточнять, когда можно ждать новых ограничительных мер.

Ранее в марте представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что следующий плановый отчет госдепартамента по "Северному потоку 2" и санкциям по этому проекту ожидается в мае. При этом многие конгрессмены призывают Белый дом ускорить процесс введения санкций.