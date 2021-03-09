Норвегия рекомендовала вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Власти Норвегии во вторник рекомендовали применение вакцины компании AstraZeneca для людей старше 65 лет, сообщает Bloomberg.

Изначально Норвегия ограничила применение вакцины, рекомендовав ее только для лиц моложе 65 лет на том основании, что компания не провела достаточного количества клинических испытаний среди пациентов этого возраста.

Однако во вторник агентство общественного здравоохранения Норвегии решило последовать примеру Франции, ФРГ, Италии и рекомендовать вакцину, поскольку в настоящее время в Великобритании проводятся необходимые клинические испытания. Правительство Норвегии заявило, что намерено последовать рекомендации ведомства.

"Теперь мы ожидаем, что всем взрослым подданным будет предложена вакцина к лету или летом", - заявила в парламенте премьер-министр Эрна Сольберг.

Она отметила, что если властям удастся сдержать под контролем эпидемию коронавируса в стране, то в мае "мы можем начать открывать страну".

В противном случае власти не исключают введения новых ограничений на общенациональном уровне, включая запрет на продажу алкоголя и закрытие различных общественных заведений.

К настоящему моменту в Норвегии более 391 тыс. человек получили по крайней мере одну дозу вакцины и почти 210 тыс. человек – по две дозы.

С начала пандемии в стране зарегистрировали свыше 75,7 тыс. заражений COVID-19, скончались 632 человека.