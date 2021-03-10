В Эстонии временно приостановили использование вакцины AstraZeneca

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Эстонии решили временно прекратить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти одного вакцинированного человека и заболевания второго.

Информация о необходимости приостановить применение данной партии вакцины поступила 8 марта из Лекарственного департамента в Департамент здоровья. После этого чиновники обзвонили все центры, занимающиеся вакцинацией, сообщил в среду портал телерадиовещания ERR.

"Бывает, что использование партии приостанавливается, так как расследование занимает время. В этом нет ничего необычного", - пояснила в передаче Terevisioon заместитель директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

"Мы собрали информацию, у кого сколько вакцины осталось. Большинство ее уже использовало. Пока не будет завершено расследование, вакцину (оставшуюся - ИФ) использовать не будут", - сказала она.

Австрийские власти 7 марта сообщили, что приостанавливают использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случаи смерти одного человека и заболевания второго.

По данным западных СМИ, 49-летняя женщина умерла от проблем со свертыванием крови, в то время как у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, но она уже идет на поправку.

В Лекарственном департаменте Австрии заявили, что "сейчас нет доказательств связи этих случаев с вакциной".

В Эстонии на прошлой неделе также после применения вакцины AstraZeneca скончался один человек, 31-летний спасатель. Расследование причин его смерти еще продолжается.

"Нам известно, что случай не связан с австрийской партией", - сообщила Хярма.