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Французская Sanofi близка к договоренности о поставке ЕС 300 млн доз вакцины от COVID-19

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi близка к заключению соглашения с ЕС о поставке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

По словам президента французской Sanofi Оливье Божийо, "в ближайшие дни или недели" может быть завершено согласование всех аспектов, связанных с этим соглашением.

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Он добавил, что компания ведет переговоры и с другими странами, в том числе с США и Великобританией, по вопросам вакцины. "Наша цель - это работать вместе с другими странами с тем, чтобы эта вакцина была отправлена всем одновременно", - сказал глава компании.

Компания Sanofi две вакцины, основанные на двух разных технологиях. Клинические тесты вакцины, о которой ведут переговоры с ЕС, должны состояться в сентябре. Ожидается, что она станет доступна в начале 2021 года. В компании заявляют, что буду производить до миллиарда доз в год.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка примерно 150 вакцин от коронавируса.

Sanofi коронавирус ЕС

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