В Германии продолжат использование вакцины AstraZeneca

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минздрав ФРГ по-прежнему считает вакцину от коронавируса производства AstraZeneca эффективной и безопасной, заявил глава министерства Йенс Шпан.

"Мы относимся к появляющимся сообщениям очень серьезно. Проводится экспертиза вакцины AstraZeneca. Параллельно ситуацию анализирует Институт имени Пауля Эрлиха. Я сожалею, что некоторые страны Европейского союза решили прекратить прививать этой вакциной", - сказал Шпан журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, необходимо выяснить, есть ли причинно-следственная связь между побочными эффектами и этой вакциной.

В свою очередь глава института Роберта Коха Лотар Вилер сказал, что в настоящее время исследований, подтверждающих опасность этой вакцины, нет.

В Германии в настоящее время известно об 11 случаях с осложнениями в виде тромбов, четыре человека умерли. Однако пока не установлено связи между прививкой и осложнениями. Всего в стране было сделано около 1,2 млн прививок препаратом AstraZeneca.

Накануне службы здравоохранения Дании решили временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Такое решение принято в качестве меры предосторожности после того, как у нескольких пациентов, получивших вакцину, образовались тромбы в сосудах. Вслед за Данией аналогичные решения приняли еще несколько стран: Италия, Таиланд, Норвегия, Румыния, Болгария, Исландия.

Большинство стран пока не планирует приостанавливать вакцинацию препаратом от AstraZeneca.

Всемирная организация здравоохранения не видит причин прекращать использование этой вакцины.

Европейский регулятор заявил ранее заявил, что польза вакцины от AstraZeneca перевешивает ее риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идет расследование по фактам тромбоэмболии.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить до рыночного оборота в Евросоюзе вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина компании AstraZeneca годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета, компания образована из двух фирм – британской и шведской. Вакцина является векторной: принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.