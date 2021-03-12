ВОЗ не увидела причин прекращать использовать вакцину AstraZeneca

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нет причин прекращать использование вакцины компании AstraZeneca от коронавируса, сообщают европейские СМИ в пятницу со ссылкой на представителя организации Маргарет Харрис.

"Да, мы должны продолжать использовать вакцину AstraZeneca..., нет причин ее не использовать", - заявила Харрис.

Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.

Накануне, 11 марта, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уведомило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов и применение вакцины можно продолжать. С аналогичным сообщением выступило министерство здравоохранения Канады.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный, неопасный для здоровья вирус и ген коронавируса нового типа.