Что произошло за день: воскресенье, 14 марта

Россиянин на борту Crew Dragon и небольшой рост числа выявленных за сутки COVID-больных в РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Корсаков станет первым российским космонавтом на корабле Crew Dragon. Глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал о планах формирования смешанных составов экипажей: космонавт "Роскосмоса" на Crew Dragon, а астронавт НАСА на российским корабле. Власов также подтвердил, что единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина полетит на МКС в ближайшем будущем.

- Суточный COVID-прирост в России снова превысил отметку в 10 тысяч. Скончались от COVID-19 еще 395 человек. В Москве за последние сутки выявили 1 905 случаев после 1600 эпизодов накануне. Общее число заболевших COVID-19 в столице превысило 1 млн человек.

- Вице-премьера правительства Ставрополья арестовали по делу о взятках. Александра Золотарева подозревают в получении взяток на 63 млн рублей.

- В Египте нашли развалины христианского монастыря. Руины церквей и монашеских келий относятся к V веку н.э. На стенах сохранились изображения и "характерные для коптов надписи".

- Футболисты "Чертаново" избили игрока "Локомотива" после матча Юношеской лиги, заявляют представители "железнодорожников". В ФК "Чертаново" подтверждают, что после игры произошла драка, но настаивают, что в ней участвовало лишь два юных футболиста, массового избиения не было.