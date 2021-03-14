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Болгария сообщила об открытии туристического сезона с 1 мая

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Болгария планирует 1 мая начать летний туристический сезон, но с ограничениями и соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщает в воскресенье пресс-служба Минтуризма страны.

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"Решение о запуске туристического сезона 1 мая было согласовано с органами здравоохранения и МИД Болгарии. В понедельник, 15 марта, будут утверждены меры, которые коснутся объектов размещения, ресторанов и кафе, а также мест для развлечений туристов", - цитирует пресс-служба вице-премьера и министра туризма республики Марияну Николову.

По ее словам, сезон будет запущен немного раньше обычного, чтобы обеспечить стабильную работу отрасли и соблюдение мер безопасности, предписанных органами здравоохранения.

Николова добавила, что требования для въезда туристов в Болгарию уже разработаны и согласованы. "На следующей неделе Евросоюз примет решение о так называемом "сертификате о состоянии здоровья", и болгарское правительство поддерживает эту позицию", - сказала вице-премьер.

В свою очередь, министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов уточнил, что для туристов, которые хотят посетить республику, будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией вариант "зеленого коридора".

Также он отметил важность введения в странах Евросоюза паспортов вакцинации. Удостоверение позволит посетить страну тем, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела, вакцинированным туристам, а также тем, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста.

Болгария Марияна Николова Костадин Ангелов

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