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В Ватикане отказались благословить однополые союзы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Католическая церковь не может благословлять однополые союзы, решила Конгрегация доктрины веры в Ватикане.

"Не разрешено давать благословление отношениям или партнерствам, даже стабильным, которые включают сексуальную активность вне брака (то есть вне неразрывного союза мужчины и женщины, открытого в самом себе для передачи жизни), как в случаях с союзами между людьми одного пола", - говорится в решении конгрегации, опубликованном пресс-службой Ватикана.

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При этом люди, состоящие в однополом союзе, могут получить благословение по отдельности.

"Бог сам никогда не перестает благословлять каждого из своих детей-пилигримов в этом мире, потому что для него "мы более важны, чем все грехи, которые мы можем совершить". Но он не благословляет и не может благословить грех", - уточнила Конгрегация.

Папа римский Франциск ранее высказывался в поддержку однополых гражданских союзов, а также призвал не осуждать священников за их нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Ватикан

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