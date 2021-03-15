Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В российских кинотеатрах может выйти в прокат полная версия фильма "Супернова" режиссера Гарри Макквина, но после соответствующего решения кинотеатров и разрешения Минкультуры РФ. Об этом сообщили "Интерфаксу" в компании World Pictures, которая занимается прокатом картины в России.

"В связи с тем, что вокруг фильма возник большой ажиотаж, который подогрел интерес к полной версии фильма, все те, кто хочет ее увидеть, могут обратиться за этим в свои кинотеатры, которые обычно оперативно реагируют на такие запросы. Всем кинотеатрам, которые примут решение выпустить в прокат полную версию фильма и дадут нам об этом знать, мы с удовольствием ее предоставим. Естественно, после разрешения со стороны Министерства культуры РФ. Голосует зритель, а это главное. Поэтому, надеемся, что полную версию фильма можно будет увидеть в кинотеатрах уже на этой неделе", - сообщили в компании.

При этом, как отметили в World Pictures, "по нашему мнению, суть и посыл фильма не в проблемах ЛГБТ, а в другом - в любви, в поддержке, в боли утраты близкого человека, в спасении и в свободе выбора. Странно, но на фоне бурных обсуждений фильма многие об этом почему-то предпочитают не говорить".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что фильм Макквина об отношениях гей-пары, в которой один из партнеров столкнулся с деменцией, вышел в российском прокате в сокращенной версии. Из фильма исчезла сцена, в которой пара пытается заняться сексом, но у них ничего не получается из-за болезни одного из героев.