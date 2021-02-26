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Палата представителей США приняла закон о дискриминации трансгендеров

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Палата представителей проголосовала в четверг за принятие закона "О равенстве", призванного запретить дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Законопроект был принят 224 голосами против 206, cообщает Fox News.

Закон "О равенстве" обновляет существующие положения о гражданских правах и труде, чтобы защитить ЛГБТ-сообщество. Эти меры защиты будут иметь широкую сферу применения от образования и жилья и заканчивая кредитами.

Законопроект выносился на рассмотрение в 2019 году, но не прошел через контролируемый Республиканской партией Сенат. Республиканцы и религиозные группы широко выступали против законопроекта, утверждая, что эти изменения могут ущемить религиозные убеждения некоторых граждан. Оппоненты также выразили озабоченность по поводу потенциального влияния законопроекта на женский спорт. Критики законопроекта отмечали, что допуск трансгендеров к соревнованиям девочек повредит спорту.

Аналитики отмечают, что законопроект столкнется с трудностями прохождения в Сенате.

Принятие закона палатой представителей стало победой для президента США Джо Байдена, который еще в июне 2019 года называл этот документ одним из приоритетов в случае избрания.

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