Президент Бразилии снова призвал не драматизировать ситуацию с COVID

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару вновь призвал сограждан не принимать близко к сердцу тему коронавируса.

"Я сожалею из-за жертв (коронавируса - ИФ), действительно сожалею, но все мы умрем однажды, и нет смысла избегать этой реальности. Мы должны перестать быть страной дегенератов", - сказал он, выступая на мероприятии в столице страны городе Бразилиа.

Болсонару известен как жесткий критик всего, что касается эпидемии коронавируса, несмотря на то, что он сам им переболел. Президент Бразилии неоднократно называл COVID-19 "обычным гриппом" и призывал не обращать на него повышенного внимания.

Согласно данным сайта Worldmeter, который ведет статистику по ситуации с COVID-19 в мире, с момента начала эпидемии в Бразилии выявлено более 5,7 млн инфицированных, более 160 тыс. пациентов скончались, свыше 5 млн человек вылечились. По числу зарегистрированных случаев COVID-19 Бразилия занимает третью строчку в мире после США и Индии.