Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:05Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 697 035+478 975

В Польше введут трехнедельный локдаун из-за ситуации с COVID-19

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о решении ввести в стране режим самоизоляции с субботы из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщают европейские СМИ.

В миреВОЗ рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZenecaВОЗ рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZenecaЧитать подробнее

Строгие ограничительные меры будут действовать как минимум три недели.

В этот период будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры и отели. Школы перейдут на дистанционное обучение.

В Польше за последние сутки выявили 25 тыс. случаев заражения коронавирусом, что практически соответствует антирекорду в 27 тысяч, зафиксированному в стране прошлой осенью. Количество летальных случаев за минувшие 24 часа составило 453.

За время пандемии в стране зафиксировали 1,9 млн случаев COVID-19. Свыше 48 тыс. человек скончались.

Хроника коронавируса. Март.

19
Медицинские работники проводят вакцинацию китайским препаратом Sinovac жителей Кавальканте, Бразилия16 марта. В Берлине 16 марта вновь открылись музеи.15 марта. Изображения жителей Нью-Йорка, погибших в результате пандемии COVID-19, проецируются на Бруклинский мост в годовщину начала локдауна.12 &#8203;марта. Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca. Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.11 &#8203;марта. Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде.10 &#8203;марта. Акция протеста врачей с требованием улучшения условия труда прошла в Барселоне.10 марта. Йоркширский музей, закрытый во время третьего национального локдауна в Англии, оцифровывает свои экспонаты.9 марта. Граффити на улицах Мумбаи.5 марта. В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19.4 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
Медицинские работники проводят вакцинацию китайским препаратом Sinovac жителей Кавальканте, Бразилия
Польша коронавирус

Новости по теме

Новости

Запрет США на экспорт оружия в РФ вступит в силу в четверг, 18 марта

Пандемия коронавируса

ВОЗ рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZeneca

ВОЗ рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZeneca

Демонстранты перекрыли в Ереване улицу c особняком Пашиняна

Минторг США намерен усилить экспортные ограничения против РФ

Минторг США намерен усилить экспортные ограничения против РФ

В Еврокомиссии дали положительную оценку вакцине "Спутник V"

В Еврокомиссии дали положительную оценку вакцине "Спутник V"

Байден заявил, что РФ придется заплатить за вмешательство в выборы

Байден заявил, что РФ придется заплатить за вмешательство в выборы

Реструктуризация кредита Минску сократит поступления в бюджет на $19,3 млн

Пандемия коронавируса

Глава Минздрава Британии заверил в безопасности вакцины AstraZeneca

Глава Минздрава Британии заверил в безопасности вакцины AstraZeneca

Что случилось этой ночью: среда, 17 марта

Подозреваемый в стрельбе в трех массажных салонах в Джорджии задержан

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');