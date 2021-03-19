Нефтяной объект Saudi Aramco подвергся атаке беспилотников

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Эр-Рияде нефтяной объект государственной компании Saudi Aramco подвергся нападению с беспилотников, там начался пожар, сообщает АР со ссылкой на государственное Saudi Press Agency.

Это произошло на рассвете в пятницу. Никто не пострадал, компания не понесла ущерба, на поставках нефти и нефтепродуктов инцидент не сказался, отмечает саудовское агентство.

Атакованный объект официально не назван, подробностей о нападении власти не сообщали, отмечает АР. По его сведениям, у Saudi Aramco есть нефтеперерабатывающий завод к юго-востоку от столицы. Сама компания на запрос АР оперативно не отметила.

Ранее в пятницу представитель йеменских повстанцев-хуситов бригадный генерал Яхья Сареа заявил, что они запустили шесть беспилотников по одному из объектов Saudi Aramco в Эр-Риаде. Удар он назвал высокоточным, но других деталей не привел.

В заявлении саудовского правительства хуситы вовсе не упоминаются.

Эр-Рияд находится в 1000 км от границы с Йеменом, однако хуситы и раньше запускали дроны и ракеты по городу, напоминает АР. Хотя атаки, ответственность за которые берут на себя хуситы, редко наносят ущерб, сами факты нападений на крупные нефтяные объекты Саудовской Аравии, крупнейшего в мире поставщика нефти, создают риски сбоев в международных цепочках поставок.

Саудовская Аравия возглавляет международную коалицию, которая поддерживает в гражданской войне в Йемене войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. 28 февраля хуситы пообещали активизировать атаки на саудовские объекты до тех пор, пока не прекратится "агрессия против их страны".