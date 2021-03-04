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Хуситы сообщили о ракетном ударе по объекту Saudi Aramco

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Представитель йеменских хуситов Яхья Сарии заявил, что эта группировка нанесла ракетный удар по объекту саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в Джидде. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на твиттер их Сарии.

По словам хусита, удар был нанесен 4 марта на рассвете с дрона и достиг цели.

Подтверждений или опровержений этой информации с саудовской стороны пока не поступало.

В минувшие выходные EFE сообщило, что хуситы предупредили о намерении участить нанесение ударов по территории Саудовской Аравии до тех пор, пока не "прекратится агрессия" против их страны.

В ноябре 2020 года ракета, выпущенная хуситами, попала по НПЗ в Джидде. Тогда в Saudi Aramcoс заявили, что удар пришелся по резервуару для нефтепродуктов, но не нанес большого урона.

С 2014 года в Йемене продолжается противостояние между хуситами и коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает президента Йемена Абда Раббо Мансура Хади. Из-за конфликта одна из беднейших арабских стран оказалась в ситуации гуманитарной катастрофы.

Йемен Сана Саудовская Аравия Saudi Aramco Джидда

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